群馬県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「高崎市」を抑えた1位は？【2025年調査】
暮らしやすい街を語るうえで欠かせないのが「治安の良さ」。安心して夜道を歩ける環境や、地域の見守り活動が行き届いた雰囲気など、人々の穏やかな暮らしを支える要素が詰まっています。
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「治安がいいと思う市に関するアンケート」を実施しました。その中から、「治安がいいと思う群馬県の市」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「犯罪発生率が低く、住宅街や商業施設が整っており、子育てや高齢者も安心して暮らせる環境が整っているから」（40代女性／埼玉県）、「地域の防犯活動や見守り体制も整っており、子どもや高齢者にも安全な街」（50代男性／千葉県）、「駅周辺は整備されていて明るく、女性の一人暮らしにも人気だから」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「中心市街地は落ち着いており、夜でも比較的安心して歩ける印象があるから」（30代女性／東京都）、「行政・文化・教育の中心地で、整備された市街地が多く、犯罪発生率も比較的低め」（50代男性／東京都）、「実際に行ってみて治安の悪さを感じなかったから」（30代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：高崎市／55票高崎市は、群馬県西部に位置し、新幹線停車駅を持つ交通の要衝です。商業施設や文化施設が充実しており、県内有数の経済都市として発展しています。また、だるま市や高崎まつりなど伝統的なイベントも盛んで、地域コミュニティーが活発です。都市機能の充実度と、市民の生活の利便性が高いことが、「治安がいい」という安心感に繋がっていると考えられます。
1位：前橋市／87票群馬県の県庁所在地である前橋市は、赤城山を背景に利根川が流れ、豊かな自然に恵まれた都市です。近年、中心市街地の再開発が進み、住環境や利便性が向上しています。行政の中心地として、住民サービスや防犯対策にも力を入れていることが推測されます。また、広大な敷地を持つ公園や緑地が多く、のびのびとした環境が確保されている点も、治安の良さを感じさせる要因となったと考えられます。
