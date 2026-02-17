【ひらがなクイズ】全て埋められるかな？ ヒントは家族に関係する言葉。でもちょっと難しいかも
今回は家族に関する言葉が2つ隠れています。1つは簡単でも、もう1つはもしかしたらちょっと難しいかも？ 挑戦してみてください！
今回は家族に関する言葉が2つ隠れています。1つは簡単でも、もう1つはもしかしたらちょっと難しいかも？ 挑戦してみてください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
いも□□
こ□□う
しゅ□□
ヒント：家族の中で年下の女性のことをなんと言う？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：うと正解は「うと」でした。
それぞれの言葉に「うと」を入れると、次のようになります。
いもうと（妹）
こうとう（後頭、口頭など）
しゅうと（姑、舅）
「妹」はすぐ分かった人も多いのではないでしょうか。一方「姑」は、あまりなじみのない人もいるため、ちょっと難しかったかもしれませんね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)