3つの言葉の□に入る共通のひらがなを当てるクイズ。今回は、日常生活でおなじみのあの呼び名や、少し聞き慣れた言葉が隠れています。頭をすっきりさせたい人はぜひ挑戦してみてください。

「ひらがなクイズ」で頭をすっきりさせよう！

今回は家族に関する言葉が2つ隠れています。1つは簡単でも、もう1つはもしかしたらちょっと難しいかも？ 挑戦してみてください！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

いも□□
こ□□う
しゅ□□
ヒント：家族の中で年下の女性のことをなんと言う？

答えを見る






正解：うと

正解は「うと」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「うと」を入れると、次のようになります。

いもうと（妹）
こうとう（後頭、口頭など）
しゅうと（姑、舅）

「妹」はすぐ分かった人も多いのではないでしょうか。一方「姑」は、あまりなじみのない人もいるため、ちょっと難しかったかもしれませんね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)