俳優の松下洸平がInstagramを更新し、東京・IMM THEATERで上演中の舞台『いのこりぐみ』を観劇したことを報告した。

松下は「小栗さん出演舞台『いのこりぐみ』観劇しました 上質な会話劇。素晴らしかったなぁ」と感想を綴るとともに、「写真、すっごい大河！！」とコメントを添えた4ショットを公開。投稿された写真には、『いのこりぐみ』で主演を務める小栗旬のほか、仲野太賀、松本潤の姿も収められている。

小栗は大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で北条義時を（『豊臣兄弟！』にも織田信長役で出演中）、松本は『どうする家康』で徳川家康を、仲野は現在放送中の『豊臣兄弟！』で主人公・豊臣秀長をそれぞれ演じている大河主演経験者。松下自身も同作で徳川家康役を好演しており、まさに“大河の顔”が一堂に会し1枚だ。

また松下は1月18日の投稿では、馬上で甲冑姿に身を包んだモノクロ写真とともに「大河ドラマ『豊臣兄弟！』本日から徳川家康（松平元康）、参上いたします。よろしくお願いします」と出演開始を報告していた。凛とした武将の佇まいが印象的な一枚で、『光る君へ』の宋の見習い医師・周明役から一転、戦国武将に挑む松下の新たな一面がうかがえる。（文＝リアルサウンド編集部）