TDS25周年グッズ公開！ 記念ロゴ入りカチューシャなど登場、歴代アニバーサリーアートも復刻へ
今年開園25周年を迎える東京ディズニーシーは、4月15日（水）から、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催。それに先駆け、4月8日（水）から、ジュビリーブルーに染まる東京ディズニーシーのアイコンと一緒にディズニーの仲間たちがデザインされたスペシャルグッズが発売される。
【写真】懐かしい！ 歴代アニバーサリーアートを使ったカプセルトイ
■祝祭感にあふれたデザイン
今回登場するのは、ジュビリーブルーで彩られたパークで25周年をお祝いするディズニーの仲間たちが描かれたグッズや、シンプルで日常使いしやすいデザインのアイテム。
エンターテイメントプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」の衣装を着たディズニーの仲間たちの「ぬいぐるみバッジ」や「フラッグ」をはじめ、ジュビリーブルーカラーの「カチューシャ」や「キャップ」、「Tシャツ」など、アニバーサリーイヤーにふさわしいラインナップが勢ぞろいする。
また、夜間の環境演出「スパークリング・ジュビリー・ナイト」をはじめとする、夜のパークをきらびやかな光で盛り上げる光るおもちゃや、お土産にもぴったりなお菓子、ステーショナリーなども並ぶ。
そのほか、東京ディズニーシーの歴代アニバーサリーアートを復刻し、デザインしたカプセルトイも用意され、祝祭感あふれるアイテムが多数展開される。
【写真】懐かしい！ 歴代アニバーサリーアートを使ったカプセルトイ
■祝祭感にあふれたデザイン
今回登場するのは、ジュビリーブルーで彩られたパークで25周年をお祝いするディズニーの仲間たちが描かれたグッズや、シンプルで日常使いしやすいデザインのアイテム。
また、夜間の環境演出「スパークリング・ジュビリー・ナイト」をはじめとする、夜のパークをきらびやかな光で盛り上げる光るおもちゃや、お土産にもぴったりなお菓子、ステーショナリーなども並ぶ。
そのほか、東京ディズニーシーの歴代アニバーサリーアートを復刻し、デザインしたカプセルトイも用意され、祝祭感あふれるアイテムが多数展開される。