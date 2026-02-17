【W杯回顧録】第２回大会（1934年）｜“独裁者”が操ったイタリア大会――ムッソリーニの思惑と開催国優勝の舞台裏
北中米ワールドカップが６月11日に開幕を迎える。４年に一度、これまでも世界中のサッカーファンを魅了してきた祭典は、常に時代を映す鏡だった。本稿では順位や記録の先にある物語に光を当て、その大会を彩ったスター、名勝負、そして時代背景などをひも解いていく。初回は第２回大会（1934年）だ。
●第２回大会（1934年）／イタリア開催
優勝：イタリア
準優勝：チェコスロバキア
【得点王】オルドリッヒ・ネイエドリー（チェコスロバキア）：５得点
欧州大陸で初開催となった第２回大会は、スポーツを政治利用する悪しき伝統の口火を切ることになった。
イタリアで独裁体制を築いていたファシスト党党首のベニート・ムッソリーニは、強固な政権を喧伝にはワールドカップが最適だと考えた。そこでジョルジョ・バッカーロ将軍をイタリアサッカー連盟に送り込み、大会招致を厳命する。結局８度のFIFA総会を経て、イタリアは「参加国の経費を全て負担」することを条件に大会招致に成功した。
参加希望国を集めるのもひと苦労だった第１回大会とは異なり、この大会からは地域予選が導入され、全32か国がエントリー。予選を勝ち抜いた16か国が本大会への出場権を獲得した。反面まだ開催国枠もなく、イタリアは開幕２か月前にギリシャを４−０で下して本大会へ進んでいる。
優勝が至上命題のイタリアは、なりふり構わず勝つための策を巡らせた。まずムッソリーニは、サッカーを国威高揚の起爆剤として重要視し、1929年にはセリエＡを創設。18チームによる全国リーグがスタートしたのだが、有力クラブは次々に南米から有力な選手たちを獲得していく。
ユベントスはアルゼンチン代表のライモンド・オルシとルイス・モンティ、ローマはエンリケ・グアイータ、インテルもアッティリオ・デマリアと契約し、彼らはいずれもイタリア代表としてワールドカップに臨むことになった。
さらにムッソリーニが自らイタリア戦のレフェリーを決めたのは明白な事実だったようで、事前対面があったという告白もあった。
逆にイタリアに主力を引き抜かれたアルゼンチンは出場辞退も検討したが、第３回大会の開催を目ざすために妥協案として二線級の選手たちを送り込む。もちろん前回の決勝で戦った選手はひとりも含まれなかった。また初代王者のウルグアイは、自国開催の第１回大会に欧州勢が４か国しか参加しなかったことに抗議の意を込めて出場を辞退。第２回はディフェンディング・チャンピオンを欠く唯一の大会となった。
イタリア大会は出場16か国によるノックアウト方式で行なわれたため、遠路はるばる南米からやって来たアルゼンチンやブラジルは１試合でＵターンすることになり、同じく米国も初戦で開催国のイタリアに１−７と大敗し、再び長い帰国の途に着くことになった。
もっとも滑り出し好調だった「ムッソリーニのアズーリ」と呼ばれたイタリアも、中３日の準々決勝ではスペイン相手に死闘を強いられた。スペインは30分にルイス・リゲイロが均衡を破ると、２点目のゴールも決めたかに見えた。だがベルギー人のルイス・バエール主審はオフサイドの判定で取り消しに。
一方イタリアは、前半終了間際にFKからGKサモラがこぼしたボールを、ジョヴァンニ・フェッラーリが押し込み同点。スペインの選手たちは、イタリア側がオフサイドポジションでGKの邪魔をしたと抗議をしたが認められなかった。
試合は延長戦を経ても１−１のまま動かず翌日に再試合となるのだが、荒れに荒れた対決でスペインは７人、イタリアも５人のスタメンを入れ替えることになる。翌日の再戦では、11分に現ミラノのスタジアム名にもなっているジュゼッペ・メアッツァがヘディングでゴール。これが決着弾となった。だがこの再試合でも反撃を試みたスペインのゴールがオフサイドの判定で取り消されるなど後味は悪く、後にスイスの主審は、FIFAとUEFA両方から永久追放の処分を受けている。
