わずか1週間余り前の衆議院選挙の投票日、県内は平地でも雪が降る真冬の寒さでした。この寒さで、指宿市や南さつま市ではソラマメなどの豆類が低温による被害を受けました。生産者を応援する販売会が鹿児島市で開かれました。



17日朝の鹿児島市のおいどん市場与次郎館。訪れた人たちが次々と買い求めていたのは指宿市や南さつま市で育てられたソラマメです。



衆議院選挙の投票日だった2月8日、県内は平地でも雪が降る真冬の寒さとなりました。9日の朝も冷え込み、指宿市や南さつま市ではソラマメなどの豆類が積雪と低温による被害を受けました。被害額は指宿市だけで6億円を超えるとみられています。





17日は生産者を応援しようと、皮が傷ついてしまったソラマメを普段より安い1キロ500円で販売。会場では試食も行われました。(購入客)「1袋なんですけど少しでも協力出来たらと思って自転車できた。みんなにあげようと思って」(購入客)「せっかくいいものを作ってらっしゃるのに被害にあって気の毒。頑張ってらっしゃるのに。ゆっくりとむいて楽しみに湯がいて食べたい」(JA南さつま営農部直販課・山内純課長)「一生懸命育てた生産物なので少しでもお金になればと。一人で4、5袋買っていただいて大変ありがたい。生産物が皆さんの手元に届いて今後一層広まっていけば」17日に用意したソラマメ200キロは1時間ほどで完売したということです。販売会は18日も行われます。