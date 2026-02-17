「今回の訴状は遺書を作るような気持ちで…」「『自分』が壊れないために、『自分』が『自分』のままであるために、この闘いをやるしかなかった」元検事正からの性被害訴える女性検事　国賠訴訟提起にあたり心境語る　被告の第2回公判の日程は依然未定

大阪地検元トップの北川健太郎被告（６６）からの性被害を訴えている女性検事。北川被告や国などを相手取り、１６日に損害賠償訴訟を大阪地裁で起こしました。



１７日の記者会見で、提訴にあたっての現在の心境を語りました。



▽「なぜ、このような酷い性犯罪、二次被害を受けなければならなかったのか、その理由を知りたい。でも誰も説明しないので裁判で明らかにするしかない」



〈女性検事のコメント〉

提訴にあたり、今の私の気持ちをお伝えさせていただきます。





７年前に大阪地検検事正から性犯罪被害を受け、検察組織や職員を人質にされて脅迫・口止めされ、私自身も被害を知られるのが怖くて一人で抱え苦しんできました。でも心身が限界で、生き甲斐だった検事の仕事ができなくなり、家族との穏やかな生活も失ってしまいました。だから救いを求めて検察に被害申告しました。検事の仕事に戻りたかったし、家族と普通に笑って穏やかに過ごしたかったからです。でも被害申告から２年間、検察の酷い対応に命が削られていきました。加害者が守られ、被害者が切り捨てられ、上司の誰も手を差し伸べてくれない、寄り添ってくれない。知られたくなかった私が性犯罪被害者であることや、私が虚偽告訴をしているなどの誹謗中傷を、検察組織が止めてくれないので、どんどん広がっていく。私の声は無視され、絶望させられ、尊厳を踏みにじられ、名誉もプライバシーも勤務環境もめちゃくちゃにされてしまった。なぜ一緒に支え合って仕事をしてきた同僚や元上司が、私を誹謗中傷するのだろう。私はここにいて、誰か助けてと叫んでいるのに、なぜ見て見ぬふりをするのだろう。なぜみんな離れていくのだろう。なぜ私の声が届かないのだろう。今回の提訴は、検察組織がどれほど職員の安全、尊厳、名誉を傷付けているのかを自覚してほしかったからです。職員はコマではない。心があり、誇りをもって仕事をしている人間です。でも仕事はきつい。だから安全が確保されていないと働くことができない。検察の中に私の居場所はもうないかもしれない。でも、一緒に闘ってきた大切な仲間が懸命に働いているので、彼らが安全に仕事をできるようにしてあげたい。そのためには、私の身に何が起きているのか、検察組織の何が問題なのかを、裁判の場で明らかにし、実効性のある再発防止策を講じてほしい。二度と私のような被害職員を出さないでほしい。そして、なぜ、ただ懸命に犯罪被害者のために働いてきた私が安全であるはずの検察庁でこのような酷い性犯罪、二次被害を受けなければならなかったのか、その理由を知りたい。でも誰も説明しないので裁判で明らかにするしかない。そんな想いで提訴しました。▽「今回の訴状は遺書を作るような気持ちで…」今回の訴状は、遺書を作るような気持ちで、弁護団とともに作ってきました。今朝、訴状が完成し、涙が溢れて止まらなくなりました。こんなことをやりたいんじゃない。検事の仕事に戻りたかっただけなのにと。北川被告に対する被害申告や国賠などの提訴で失ったものは多く、得たものはない。でも「自分」が壊れないために、「自分」が「自分」のままであるために、この闘いをやるしかなかった。間違っていることに目を瞑り、耳を塞いで泣き寝入りしてしまうと、私はもう生きていけない。▽第２回公判の期日はいまだ決まらず…元・大阪地検検事正の北川健太郎被告（６６）は、２０１８年に大阪市内の官舎で、酒に酔って抵抗できない状態だった当時の部下の女性検事に対し性的暴行を加えたとして、準強制性交の罪に問われています。２０２４年１０月の初公判で北川被告は起訴内容を認め、「被害者に重大で深刻な被害を与えたことを心から謝罪したい」などと述べました。しかし同年１２月、弁護人が会見を開き、「女性検事が抵抗できない状態だったかに合理的な疑いがあり、北川被告は同意があると思っていたため、犯罪の故意がない」として、一転して無罪を主張することを明らかにしました。第２回公判の期日はいまだ決まっていません。被害を訴えている女性検事は、２月１６日、北川被告本人のほか、“女性副検事が北川被告側に捜査情報を漏洩したり、被害申告は虚偽だなどと吹聴したりした”“その女性副検事と同じ職場で勤務させ、二次被害を拡大させた”などとして、女性副検事や検察幹部、国を相手取り、計８３００万円あまりの賠償を求める民事訴訟を起こしました。