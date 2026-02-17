「仮面ライダーオーズ/OOO」で後藤慎太郎 / 仮面ライダーバース役を務め、数多くのドラマに出演、ファッションモデルとしても活躍している君嶋麻耶さんが、自身のインスタグラムで「合格」を知らせています。



【写真を見る】【 合格 】俳優・モデルの君嶋麻耶さん 行政書士試験合格証を掲げて1ショット投稿 フォロワー驚き「考えつかんかった！」合格率10~15%の難関



君嶋さんは、顔の下半分をその「合格証」で隠すようなポーズでインスタグラムに1ショット写真を投稿。証書のタイトルには「行政書士試験合格証」と書かれています。





君嶋さんはハッシュタグで「#行政書士」「#行政書士試験」と追加していて、多忙な最中を縫って勉強し試験対策を準備していたと思われます。







平均合格率10〜15％前後と言われる難関に対しての君嶋さんの快挙に、フォロワーからは「キミジーから行政書士とか考えつかんかったー！笑」「キミジー才色兼備か」など、驚きと祝福の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】