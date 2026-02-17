ガールズバンド・SILENT SIRENでキーボードを担当する、黒坂優香子さん（36）が17日、妊娠したことを公式サイトで発表しました。

公式サイトには、黒坂さんのコメントが掲載され「大切なご報告があります。この度、新しい命を授かりました」と、妊娠したことを報告しました。

続けて「それに伴い、現在予定している2月27日の私たち主催の『SHE SCREAM ROCK vol.2』と3月1日のイベント出演をもって、しばらくの間ライブ活動をお休みします。ライブに出られないのはとても寂しいですが、今は体調を最優先に、小さな命を守りながらこのかけがえのない時間を大切に過ごしていきたいと思っています。なお、ライブ以外の活動は体調を見ながら3月以降も続けていく予定です」と、3月1日をもってライブ活動は休止し、体調に考慮しながらライブ以外の活動は続けていくと発表しました。

公式サイトによると、黒坂さんの現在の体調は母子ともに健康で、黒坂さんのライブ活動休止に伴い、5月からの全国16か所のライブ会場を巡るツアー『SILENT SIREN LIVE TOUR 2026 “TRIANGLE”』は、すぅ（吉田菫）さんと、あいにゃん（山内あいな）さんで予定通り開催するということです。