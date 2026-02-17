◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート ペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から大逆転優勝を果たした。フィギュア日本勢の金メダルは、２００６年トリノ五輪の荒川静香、１４年ソチ、１８年平昌五輪で２連覇の羽生結弦以来。ペアでの優勝は史上初の快挙となった。

＊ ＊ ＊

快挙から一夜明け、りくりゅうがメダリスト会見に臨んだ。

木原は「正直、ＳＰが終わったあとは絶望的でした。もう絶望しかなかった。心が折れてしまっていた」とリフトの失敗により、まさの５位に終わったＳＰを振り返った。

団体での高得点による銀メダル獲得で勢いに乗りたかったが、重圧もあった。それでも「コーチの方から『野球は９回裏３アウト取られるまで試合は終わらないんだ』と。諦めるなという意味で、すごく勇気づけられましたし、みんなが僕の心を立ち直らせてくれた。チームの力は大きかった」と気持ちを切り替えた。

木原は「睡眠不足もあったので、練習後に１時間ほどしっかり寝たら、逆に気持ちもリフレッシュした。りくちゃんには『もう強い僕に戻ったから』と伝えて」と明かした。