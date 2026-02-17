２０１０年バンクーバー五輪代表の織田信成氏が、号泣したテレビ出演ショットを公開した。

織田さんは１７日、自身のインスタグラムを更新。「ひるおび！ありがとうございました！葛西さんの解説でスキージャンプの事が理解できるようになり そばで聴けるなんてめちゃくちゃ贅沢な時間でした！ 安藤ミキティーー！！もありがとう テレビでなるくん言われるとみんな『？？』ってなるからやめてな。爆笑」と記し、コメンテーターとして出演したＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）で共演したスキージャンプのレエジェント・葛西紀明、フィギュアスケート元世界女王・安藤美姫さんとのスリーショットをアップ。

「ＤＭで『目が全然開いてませんよ』って数万件頂いているのですが 本当にもう許してください勘弁して下さい。涙関係なくそもそもそんな開いてないんです。メイクさんにも必死のパッチでホットアイブローなどしてもらってますが、これ限界です」とつづった。

この投稿には、「わかりやすく楽しい解説、昨日も今日も観ましたよ〜」「美姫ちゃんとの掛け合い楽しかった 分かりやすい解説が聞けて良かった」「織田君専用ティッシュｗみんなに愛されてるわ。大好き」「サン！シャインから泣きっぱなしで感動しました」などのコメントが寄せられた。