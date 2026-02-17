渡航自粛が呼びかけられる中、迎えた春節。外国人観光客も多く訪れる大須商店街のブランド買取販売店に、影響はあったのでしょうか。

きょう訪ねたのは、「ブランドオフ 名古屋大須店」。ブランド品の買取・販売などを行う「コメ兵」グループの一つです。ブランドバックの買取・販売がメインということですが…

（ブランドオフ 名古屋大須店 張力口副店長）

Q.中国人の日本への渡航自粛で影響を感じている？

「昔に比べると中国人観光客が一気に少なくなった」





ルイヴィトンなど中国人に人気の柄の売れ行きが…

毎年、店の売り上げの約3割が外国人観光客によるもので、おととしまでは半分がを中国人観光客が占めていました。しかし先月は、その割合が2割に減少。一方で、東南アジアからの観光客による売り上げの割合が、半分に増えたと言います。

（張副店長）

Q売れ行きが減っている商品はある？

「（ルイヴィトンの）ビンテージのモノグラムとダミエの商品が、前と比べると少し売れなくなった」

Q.中国人に人気の柄だった？

「人気だったので在庫足りないこともあった」

おととしの「春節」時期、コメ兵名古屋本店では、一階フロアの一角が“春節コーナー”になりました。中国では「富と幸福」のシンボルカラーとされる赤。展示のバックや靴、洋服など、すべてが赤に統一されていました。

きょう訪ねた店もかつては…



（張副店長）

「以前はショーケースに赤いポップをはったり中国の飾りがあった」



コロナ禍以降、中国人による爆買いは減少。インバウンドの多様化を感じていると言います。

日本に住んで15年目 中国出身の副店長の思い

（張副店長）

「観光客は中国からだけではなく、フィリピンの方やアメリカの方も多いので、中国だけに向けたディスプレイではなく、みんなに来てほしい」

中国出身の副店長・張さんは、日本に住んで15年目。高市総理の発言に端を発し、日本への中国人観光客が減っていることについては…



（張副店長）

Q.春節で盛り上がってほしい？

「自分も中国人なので来てほしい」

Q.賑わい戻ってきてほしい？

「戻ってきてほしい」