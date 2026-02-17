巨人は１７日、那覇でロッテとの練習試合に臨んだ。スポーツ報知評論家の宮本和知氏が目にしたのはサブロー・ロッテのそつのない走塁だった。

雨で途中で終わったのは残念だったけど、攻撃面ではロッテの走塁が印象に残ったね。まずは、５回無死一塁。池田の大きな中飛で一塁走者の上田が二塁へ進塁した場面だ。続く松川の適時二塁打でしっかり生還した。

また、さらに１死二塁の場面。二走の松川が宮崎の左前の飛球に迷わず、三塁を回り生還した。左飛、もしくは遊飛になってもおかしくない打球に見えたが、外野の前にポトリと落ち適時打となった。２死ならもちろんわかるが、１死であの走塁はなかなかできない。

サブロー新監督になり、状況判断を含め、走塁に対する意識が変わったのを感じたし、巨人も学べるところがあると感じたね。

巨人も浦田、宇都宮が二盗に成功するど、意識は着実に変わりつつある。特に浦田は練習試合２試合連続安打となる中前安打もマークした。４回１死一、二塁の打席では二ゴロも“足”でゲッツーを回避した。やはり俊足は武器。尚輝の状態次第だろうけど、門脇らと争う「開幕・二塁」に向けていいアピールができているね。

（宮本 和知）