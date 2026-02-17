病院が所有し、自ら運用する「病院救急車」の台数を増やそうと、福岡市の病院がクラウドファンディングを始めました。福岡市で救急搬送の要請が年々増加する中、地域の救急車のひっ迫を少しでも抑える狙いがあります。

17日に会見を開いたのは、福岡市の済生会福岡総合病院です。



現在、1台しかない「病院救急車」をもう1台購入するため、資金の一部をクラウドファンディングで募ることを発表しました。





■救急救命士・増田悠聖さん「こちらが、当院が所有する病院救急車です。」「病院救急車」とは、消防ではなく、病院が所有して運用する救急車です。

一般的な救急車と変わらない機器が備えられていて、この病院では、初期診療の後に患者の状態に応じて別の医療機関に搬送する時や、地域のクリニックでは対応できない救急患者を迎えに行く時などに運用しています。



■増田さん

「救急件数が増加していく中で、搬送を病院の救急車が担うことで、ほかの消防などの組織の負担軽減になる。」



しかし現在、この病院が所有する病院救急車は1台のみです。



出動要請が重なった場合に対応できないケースがあり、現場のひっ迫を感じることもあるといいます。さらに。



■済生会福岡総合病院・定永倫明 院長

「救急搬送件数が増えると、必要な救急車での搬送に時間がかかるといったことが懸念されます。」

福岡市によりますと、2024年に救急搬送された人は8万7291人です。高齢化に伴い、過去5年間でおよそ20パーセント増加しています。



搬送件数が増えれば、病床がひっ迫した病院は患者の受け入れを断らざるを得ず、救急車がたらい回しにされるケースが生まれます。



済生会福岡総合病院は「病院救急車」を増やせば、初期診療を終えた患者を迅速に別の医療機関に搬送することができ、その結果、救急患者を受け入れる病床に余裕が生まれるとしています。

■定永院長

「このプロジェクトは、地域の救急医療体制をともに考え、ともに守り、より強化するための挑戦です。地域医療に心を寄せてくださる皆様の温かいご支援とご協力をお願い申し上げます。」



「病院救急車」の購入費用はおよそ2500万円です。目標金額はその一部の1500万円で、ことし5月8日まで、病院のWEBサイトや院内の1階で受け付けています。