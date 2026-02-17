ドル円が再び軟化、一時１５２．７０レベル＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円が再び軟化している。一時152.70レベルと本日の安値を広げた。クロス円も上値が重く、ユーロ円は安値を180.82レベルに更新している。ポンド円はロンドン朝方につけた安値207.35レベルには届いてないが、207.50付近まで再び下げている。米株先物が時間外取引で軟調に推移しており、原油や金の下落とともにリスク回避的な円高圧力となっているようだ。



USD/JPY 152.78 EUR/JPY 180.90 GBP/JPY 207.58

外部サイト