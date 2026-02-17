ユーロ圏　１０年債利回り格差　拡大、仏５９、伊６２ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ　　　　2.734
フランス　　　3.322（+59）
イタリア　　　3.351（+62）
スペイン　　　3.119（+39）
オランダ　　　2.804（+7）
ギリシャ　　　3.346（+61）
ポルトガル　　　3.106（+37）
ベルギー　　　3.254（+52）
オーストリア　3.038（+30）
アイルランド　3.012（+28）
フィンランド　3.005（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）