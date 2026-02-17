ユーロ圏 １０年債利回り格差 拡大、仏５９、伊６２ｂｐ
ユーロ圏 １０年債利回り格差 拡大、仏５９、伊６２ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ 2.734
フランス 3.322（+59）
イタリア 3.351（+62）
スペイン 3.119（+39）
オランダ 2.804（+7）
ギリシャ 3.346（+61）
ポルトガル 3.106（+37）
ベルギー 3.254（+52）
オーストリア 3.038（+30）
アイルランド 3.012（+28）
フィンランド 3.005（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ 2.734
フランス 3.322（+59）
イタリア 3.351（+62）
スペイン 3.119（+39）
オランダ 2.804（+7）
ギリシャ 3.346（+61）
ポルトガル 3.106（+37）
ベルギー 3.254（+52）
オーストリア 3.038（+30）
アイルランド 3.012（+28）
フィンランド 3.005（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）