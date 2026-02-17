ユーロ圏 １０年債利回り格差 拡大、仏５９、伊６２ｂｐ ユーロ圏 １０年債利回り格差 拡大、仏５９、伊６２ｂｐ

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）

ドイツ 2.734

フランス 3.322（+59）

イタリア 3.351（+62）

スペイン 3.119（+39）

オランダ 2.804（+7）

ギリシャ 3.346（+61）

ポルトガル 3.106（+37）

ベルギー 3.254（+52）

オーストリア 3.038（+30）

アイルランド 3.012（+28）

フィンランド 3.005（+27）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

