県内の人口が去年100万人を下回るなど人口減少が進む中、各業界の代表が対策などを話し合う会議が17日、山形市で開かれ、分野を超えて一丸となって対策に取り組む決意が共有されました。



「やまがた未来共創会議」と銘打ったこの会議は、県が主催し、産業、教育、行政など各界の代表らが一堂に会して2025年6月から開かれてきました。

県内の人口は2025年5月1日時点で100万人を下回り、2026年1月1日時点では99万1279人まで減少しています。

これまでの会議では、現状の課題や今後の対策についての意見交換を行ってきました。2025年度最後となる17日は27の組織の代表が出席し、若者・女性の定着や多様な人材の活躍などに向けた取り組みや今後の展望などを発表しました。





県建設業協会・太田政住会長「中学生を対象にした建設ツアーを開催し、ICTの建設機械の体験や、山形空港の滑走路に入り社会資本の重要性とそれらを維持管理する建設業の役割の理解を深めてもらう取り組みを行っている」東北芸術工科大学・中山ダイスケ学長「山形でしか学べないことを見直し、全国の芸術大学では学部初となる食文化デザインコースを立ち上げた。東北の山形から新たな豊かさを世界に提案するチャンス。街づくりを実験している姿そのものを山形の観光資源とし山形のブランディングへとつなげていければ」最後に、各界が相互に連携し一丸となって対策に取り組む決意として「やまがた未来共創宣言」を採択しました。会議は2026年度も開かれ、県は、各界が連携した取り組みなどにつなげたい考えです。