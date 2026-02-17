杏、双子＆長男とのパリ旅を綴る新刊エッセイ　親子で楽しむパリのヒント満載

『杏のとことこパリ子連れ旅』（著・杏／ポプラ社）が2026年3月18日（水）に発売される。

【写真】エッセイ『杏のパリ細うで繁盛記』も同日発売

2022年8月にパリと東京の二拠点生活を始めた杏。最初の旅はこどもたちが1歳＆3歳のときだったそう。本書は、パリ暮らしのきっかけとなった子連れ旅の楽しさと大変さをビビットに描いた旅エッセイ。

3歳の双子＆1歳の長男（＋ベビーカーは2台）との海外旅行は大変な出来事もたくさんあるなか、こどもと一緒に博物館やテーマパークで思いっきり遊んだり、ビストロに行ったり、公園でのんびり散歩したり……。

さまざまな「体験」を重ねることで、子どもたちの思いがけない成長を感じることもできて、育児スタイルを考え直すきっかけにもなったそう。

本書巻末には「杏のパリ案内」を収録。親子で楽しめる施設やオススメのごはんが多数紹介されるほか、杏が旅行中に実際に使用していたおすすめアプリや、子連れ旅で役立つフレーズなど、パリ旅行を楽しむヒントが満載。

そのほかフランスと日本の二拠点生活を綴ったエッセイ『杏のパリ細うで繁盛記』（新潮社）も2026年3月18日に同時発売。子どもたちの自転車の猛特訓、深夜ジグソーパズルに熱中する大切なひとりの時間、ドラマ撮影のための家族そろってのフィンランド滞在、子育てを見守ってくれた愛犬の看取りなどについて綴られる。

