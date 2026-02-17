『ざんねんないきもの事典』の著者が監修する最新作『ヤバすぎ！超危険ないきもの図鑑』刊行へ

『ヤバすぎ！超危険ないきもの図鑑』（監修：今泉忠明／双葉社）が2026年2月18日に発売される。

【写真】「肉よこせぇ」パンダは危険な動物？

本書は累計発行部数420万部を突破した『ざんねんないきもの事典』（高橋書店）の監修者である今泉忠明が監修した最新作であり、驚くような「危険ないきもの」を集めた一冊だ。

人間にはほとんど無害な動物が多く生息する一方で、日本で多くの人々から親しまれているパンダも危険ないきものの1種であり、身近にいる猫も危険性をはらんでいると本書。

猫の口の中にはバイ菌がいっぱい。普段はあま噛みだから危険性は少ないものの、本気で噛まれると口の中のバイ菌が人間の体内に入り、破傷風など様々な病気を引き起こすという。過去には嚙まれて、亡くなった獣医師もいるくらいだ。

意外な動物のほか、トラやライオン、ハブやマムシ、毒くもやサソリなど、あきらかに人間にとっても危険ないきものも登場。もしもトラとライオンは闘わせたら、本書によると勝つのはライオンだという。その理由とはーー。

3月14日から国立科学博物館では『超危険生物展 科学で挑む生き物の本気』が開催。2026年春、危険生物に注目が集まる中、ここでしか読めない、知れない危険生物の情報を日本のほ乳類調査の第一人者である今泉忠明が解剖する。

■監修・今泉忠明コメントパンダもクマ科の仲間ですから、危険性はあります。本当は肉を食べたいのですが、敏捷性に欠けるため、笹を食べて生きているのです。ある研究者はパンダの生息する地域で肉を焼いていたら、パンダに襲われて肉を奪われたそうです

（文＝リアルサウンド ブック編集部）