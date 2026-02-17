中国の「春節」を迎えたきょう、中部空港には中国から2便が到着。そのうち、上海からの便の乗客を正午過ぎに待ち受けていると…人はまばら。中でも家族連れやカップルなどが目立ち、団体のツアー客は確認できませんでした。

（中国から来日）

「東京に行きます」

別の家族連れは…



（中国から来日）

「高山に行くわ。きょうは温泉街に行くつもり」

Q.初めての来日？

「数回来たことがあるわ」





2月の中国便“4都市24便”に激減

最初は和やかにインタビューに答えてくれていましたが、この質問をぶつけると…（中国から来日）Q.中国政府は日本への渡航自粛を呼びかけていますが「政治的な話はごめんなさい」中国の国民にとっては、非常にデリケートな問題のようです。

同じ便で帰国した日本人女性は、中国との二拠点生活。頻繁に行き来しているそうですが…



（上海から帰国）

「いつもより人が少なくてびっくりした。春節なので凄くいっぱいかなと思ったら、席がポツポツ空いていた。前は全然空きがなくて賑やかだったが、今回はちょっと寂しい感じ。中国人の方よりも他の国の方のほうがいた」

中部空港によりますと2月の中国路線は、去年は週に13都市117便が就航。しかし、ことしはわずか4都市24便に激減しているということです。