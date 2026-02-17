町田vs成都蓉城 スタメン発表
[2.17 ACLEリーグステージ第8節](Gスタ)
※19:00開始
主審:アリレザ・ファガニ
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
DF 50 岡村大八
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 26 林幸多郎
FW 34 徳村楓大
FW 49 桑山侃士
FW 99 イェンギ
控え
GK 1 谷晃生
GK 44 新井栄聡
DF 19 中山雄太
MF 16 前寛之
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 60 真也加チュイ大夢
MF 88 中村帆高
FW 10 ナ・サンホ
FW 20 西村拓真
FW 22 沼田駿也
FW 7 相馬勇紀
FW 9 藤尾翔太
監督
黒田剛
[成都蓉城]
先発
GK 32 リウ・ディエンズオ
DF 2 フー・フェアタオ
DF 17 ワン・ドンシェン
DF 18 ハン・ポンフェイ
DF 22 リー・ヤン
MF 10 ロムロ
MF 16 ヤン・ミンヤン
MF 23 リャオ・リーション
FW 7 ウェイ・シーハオ
FW 9 フェリペ・シウバ
FW 37 ウェリントン・シウバ
控え
GK 14 ラン・ウェイフォン
DF 19 ドン・ヤンフォン
DF 26 ユアン・ミンチェン
DF 53 ワン・ユーヘン
MF 29 ムタリフ・イミンカリ
MF 39 ガン・チャオ
MF 58 リャオ・ロンシャン
FW 20 ワン・ズーミン
FW 45 エジメット・カイザー
FW 48 リー・モユ
監督
ジョン・アロイージ
