FCソウルvs広島 スタメン発表
[2.17 ACLEリーグステージ第8節](ソウル)
※19:00開始
主審:ハリド・サレフ・アルトゥライス
<出場メンバー>
[FCソウル]
先発
GK 99 ク・ソンユン
DF 16 チェ・ジュン
DF 20 イ・ハンド
DF 22 キム・ジンス
DF 40 パク・ソンフン
MF 6 フルボイェ・バベツ
MF 7 チョン・スンウォン
MF 8 イ・スンモ
FW 9 チョ・ヨンウク
FW 32 パトリク・クリマラ
FW 34 ソン・ミンギュ
控え
GK 31 カン・ヒョンム
DF 30 アン・ジェミン
DF 36 キム・ジウォン
DF 44 ハム・ソンウ
DF 63 パク・スイル
DF 96 フアン・アントニオ・ロス
MF 41 ファン・ドユン
MF 43 ソン・ジョンボム
FW 11 チョン・ソンフン
FW 17 レオナルド・ルイス
FW 27 ムン・ソンミン
FW 70 アンデルソン・オリベイラ
監督
キム・ギドン
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 13 新井直人
DF 15 中野就斗
MF 6 川辺駿
MF 18 菅大輝
MF 24 東俊希
MF 88 松本泰志
FW 9 ジャーメイン良
FW 29 鈴木章斗
FW 51 加藤陸次樹
控え
GK 21 田中雄大
GK 99 大内一生
DF 16 志知孝明
DF 3 山崎大地
DF 37 キム・ジュソン
MF 25 茶島雄介
MF 35 中島洋太朗
MF 40 小原基樹
MF 46 野口蓮斗
FW 17 木下康介
FW 23 鮎川峻
FW 39 中村草太
監督
バルトシュ・ガウル
