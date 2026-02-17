県と山形市が共同で整備の計画を進めている新たな博物館とスポーツ施設について整備の時期や内容などを検討する会議が開かれました。

【写真を見る】県と山形市が整備の計画を進めるスポーツ施設 2031年度の供用開始を目指す（山形）

このうち新たなスポーツ施設は２０３１年度の供用開始を目指しているということです。

山形市の霞城公園にある県立博物館と、武道館、体育館は霞城公園の整備計画や建物の老朽化などを理由に移設が検討されてきました。

きょう開かれた会議では、新たな博物館とスポーツ施設の建設候補地として、山形市桜町の旧県立中央病院跡地の「県民ふれあい広場」が検討されていることが報告されました。

県みらい企画創造部 企画調整課 重要プロジェクト等推進主幹 大和政尊さん「鉄道バス等の公共交通への近接、必要な敷地面積の確保、遊休公有地の活用、地域経済の波及効果の面などから当該土地が建設候補地としてふさわしいものと判断した」

■最短で２０３１年度の供用開始を目指す

このうち、県と市が整備を進める新たなスポーツ施設は、屋内スケート施設と体育館・武道館の機能を有するものになる予定で、最短で２０３１年度の供用開始を目指しているということです。

会議では新スポーツ施設の規模の妥当性や設備が完成するまでに最長で８年かかることも報告され、委員からはスポーツや文化関係の施設が集中し多様な交流が期待される一方で、建設期間の長期化によるコストについて意見が出されました。

山形大学人文社会科学部 山田浩久 教授「８年ぐらいかかるということで、今のモチベーションを（施設を）作る側も利用する側もどういう形で維持して、高めていくかがとても重要」

事務局では、今回の会議で出た意見を踏まえて計画の策定を進めていくということです。