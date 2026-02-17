主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月17日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月17日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 59( 27)
TOPIX先物 3月限 89( 89)
日経225ミニ 3月限 567( 567)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 255( 255)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 88( 88)
TOPIX先物 3月限 18( 18)
日経225ミニ 3月限 1491( 1491)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 35( 35)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 581( 321)
6月限 20( 20)
TOPIX先物 3月限 120( 86)
日経225ミニ 3月限 32243( 13137)
4月限 143( 87)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 335( 167)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 3月限 23507( 11947)
4月限 64( 26)
5月限 11( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 30( 30)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 3月限 2846( 2846)
4月限 60( 60)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 248( 248)
6月限 3( 3)
日経225ミニ 3月限 12050( 12050)
4月限 28( 28)
5月限 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
