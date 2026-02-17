　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月17日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　59(　　　27)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　89(　　　89)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 567(　　 567)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 255(　　 255)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　88(　　　88)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　18(　　　18)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1491(　　1491)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　35(　　　35)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 581(　　 321)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　20(　　　20)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 120(　　　86)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 32243(　 13137)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 143(　　　87)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 335(　　 167)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 23507(　 11947)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　64(　　　26)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　11(　　　 1)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　30(　　　30)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2846(　　2846)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　60(　　　60)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 248(　　 248)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 12050(　 12050)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　28(　　　28)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース