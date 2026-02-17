主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月17日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月17日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2407( 748)
6月限 200( 0)
TOPIX先物 3月限 4278( 2377)
日経225ミニ 3月限 2769( 2680)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 214( 0)
TOPIX先物 3月限 7520( 287)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 150( 0)
TOPIX先物 3月限 685( 525)
日経225ミニ 3月限 89( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 553( 222)
6月限 150( 0)
TOPIX先物 3月限 1368( 1309)
日経225ミニ 3月限 2370( 2288)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 754( 304)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1450( 873)
6月限 48( 28)
TOPIX先物 3月限 557( 473)
日経225ミニ 3月限 77770( 32460)
4月限 250( 104)
5月限 18( 14)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 702( 390)
6月限 11( 3)
日経225ミニ 3月限 47437( 21665)
4月限 92( 92)
5月限 6( 2)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 2)
日経225ミニ 3月限 7211( 7211)
4月限 145( 145)
5月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 671( 671)
6月限 16( 16)
日経225ミニ 3月限 23157( 23157)
4月限 14( 14)
5月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
