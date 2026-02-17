　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月17日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2407(　　 748)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4278(　　2377)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2769(　　2680)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 214(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7520(　　 287)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 150(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 685(　　 525)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　89(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 553(　　 222)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 150(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1368(　　1309)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2370(　　2288)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 754(　　 304)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1450(　　 873)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　48(　　　28)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 557(　　 473)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 77770(　 32460)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 250(　　 104)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　18(　　　14)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 702(　　 390)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　11(　　　 3)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 47437(　 21665)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　92(　　　92)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 6(　　　 2)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　7211(　　7211)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 145(　　 145)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 7(　　　 7)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 671(　　 671)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　16(　　　16)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 23157(　 23157)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

