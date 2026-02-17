　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月17日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2945(　　2769)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　15(　　　15)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3182(　　3182)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 68963(　 68963)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 514(　　 514)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 9(　　　 9)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1095(　　1095)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2960(　　2960)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 26740(　 26740)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 242(　　 242)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　20(　　　20)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 169(　　 122)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 476(　　 474)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2101(　　2087)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 403(　　 309)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 606(　　 606)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2604(　　2604)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 5(　　　 5)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　61(　　　61)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 620(　　 620)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 906(　　 906)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1987(　　1987)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 12616(　 12616)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 320(　　 320)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　35(　　　35)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　53(　　　53)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 102(　　　30)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 108(　　 108)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 120(　　 120)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 1(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　79(　　　79)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 397(　　 397)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　29(　　　29)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

