外国証券 先物取引高情報まとめ（2月17日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月17日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2945( 2769)
6月限 15( 15)
TOPIX先物 3月限 3182( 3182)
日経225ミニ 3月限 68963( 68963)
4月限 514( 514)
5月限 9( 9)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1095( 1095)
6月限 8( 8)
TOPIX先物 3月限 2960( 2960)
日経225ミニ 3月限 26740( 26740)
4月限 242( 242)
5月限 1( 1)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 20( 20)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 169( 122)
TOPIX先物 3月限 476( 474)
日経225ミニ 3月限 2101( 2087)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 403( 309)
TOPIX先物 3月限 606( 606)
日経225ミニ 3月限 2604( 2604)
4月限 5( 5)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 61( 61)
TOPIX先物 3月限 620( 620)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 906( 906)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 1987( 1987)
日経225ミニ 3月限 12616( 12616)
4月限 320( 320)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 35( 35)
TOPIX先物 3月限 53( 53)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 102( 30)
TOPIX先物 3月限 108( 108)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 120( 120)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1( 0)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 79( 79)
日経225ミニ 3月限 397( 397)
4月限 29( 29)
5月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
