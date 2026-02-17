サンボマスター「とまどうほどに照らしてくれ」MV公開！漫画家・小山ゆうじろうが全編描き下ろし

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

サンボマスターが「とまどうほどに照らしてくれ」のMVを公開した。

■コンセプトは「歌詞のワンフレーズワンフレーズが架空の“名シーン”の連なりになる」

この曲は、2025年夏に放映された“サッポロ生ビール黒ラベル”のCMシリーズ「大人エレベーター」第47弾の特別篇CM楽曲。

MVは、漫画家・小山ゆうじろうの全編描き下ろしによる作品に。サンボマスターのメンバーが小山の作品をかねてから愛読しており、オファーしたことで今回のコラボレーションが実現。

小山が熟考に熟考を重ね、「歌詞のワンフレーズワンフレーズが架空の“名シーン”の連なりになる」というコンセプトで描き下ろした。

サンボマスターが放つ言葉のひとつひとつを、小山が丁寧に解釈し描き下ろした各コマはときに熱く、ときに美しく、ときに切なく、まさに全カットがハイライトといえる作品に仕上がっている。

なお、2月18日リリースされるEP『Naked E.P.』には「とまどうほどに照らしてくれ」のデモ段階の音を再構築、リミックスし、バンドそのもののサウンドをさらに凝縮。生まれ変わった「とまどうほどに照らしてくれ Naked」が収録されている。

■リリース情報

2026.02.18 ON SALE

EP『Naked E.P.』

