　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月17日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 11774(　 10261)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　27(　　　27)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 12377(　 11774)
日経225ミニ　 　 3月限　　　163330(　163330)
　　　　　 　 　 4月限　　　　7122(　　2622)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　40(　　　40)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6947(　　6478)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 394(　　 144)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 16662(　 16012)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 94439(　 94439)
　　　　　 　 　 4月限　　　　5271(　　2771)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　39(　　　39)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1019(　　 869)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1258(　　 658)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3500(　　3500)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1029(　　 878)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7447(　　2617)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4162(　　4122)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1502(　　1287)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3679(　　2866)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5905(　　5905)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　11(　　　11)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1312(　　 903)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3447(　　3447)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5104(　　5016)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4917(　　4751)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9334(　　9034)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 46577(　 46577)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1844(　　1844)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 864(　　 357)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 371(　　 371)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1116(　　 232)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1708(　　 652)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3000(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 226(　　 226)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 324(　　 324)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　21(　　　21)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

