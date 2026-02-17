外国証券 先物取引高情報まとめ（2月17日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月17日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 11774( 10261)
6月限 27( 27)
TOPIX先物 3月限 12377( 11774)
日経225ミニ 3月限 163330( 163330)
4月限 7122( 2622)
5月限 40( 40)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6947( 6478)
6月限 394( 144)
TOPIX先物 3月限 16662( 16012)
日経225ミニ 3月限 94439( 94439)
4月限 5271( 2771)
5月限 39( 39)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1019( 869)
TOPIX先物 3月限 1258( 658)
日経225ミニ 3月限 3500( 3500)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1029( 878)
TOPIX先物 3月限 7447( 2617)
日経225ミニ 3月限 4162( 4122)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1502( 1287)
TOPIX先物 3月限 3679( 2866)
日経225ミニ 3月限 5905( 5905)
4月限 11( 11)
5月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1312( 903)
TOPIX先物 3月限 3447( 3447)
日経225ミニ 3月限 5104( 5016)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4917( 4751)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 9334( 9034)
日経225ミニ 3月限 46577( 46577)
4月限 1844( 1844)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 864( 357)
6月限 200( 0)
TOPIX先物 3月限 371( 371)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1116( 232)
6月限 100( 0)
TOPIX先物 3月限 1708( 652)
日経225ミニ 4月限 3000( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 226( 226)
6月限 11( 11)
TOPIX先物 3月限 324( 324)
日経225ミニ 4月限 21( 21)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
