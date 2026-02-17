株価指数先物【引け後】 ソフトバンクグループにらみの展開 株価指数先物【引け後】 ソフトバンクグループにらみの展開

大阪3月限

日経225先物 56610 -290 （-0.50％）

TOPIX先物 3772.0 -24.0 （-0.63％）



日経225先物（3月限）は前日比290円安の5万6610円で取引を終了。寄り付きは5万6880円と、小幅に売りが先行して始まった。直後には5万6950円とプラス圏を回復する場面もみられたが、現物の寄り付き後に軟化し、一気に5万6500円を割り込んだ。売り一巡後は5万6450円～5万6600円辺りでの保ち合いをみせていたが、前場終盤にかけてこのレンジを割り込むと、前引け間際には5万6270円まで下げ幅を広げた。



ランチタイムでも弱含みの展開が続き5万6200円を割り込むと、後場の取引開始直後には5万6140円まで売られた。ただ、中盤にかけて5万6200円～5万6400円辺りで下げ渋る動きをみせると、終盤にはショートカバーを誘う形から5万6610円まで下落幅を縮めている。



海外投資家のフローは限られているなかで、ソフトバンクグループ<9984>［東証P］、アドバンテスト<6857>［東証P］の下げが日経平均型の重荷になっており、先物市場においてショートを仕掛けやすくさせていた。ソフトバンクグループは後場の取引開始直後に本日の安値をつけており、タイミングとしては日経225先物の安値と重なっていた。



また、ボリンジャーバンドの+1σ（5万5960円）が射程に入ってきたことも、ショートを仕掛けやすくさせた面もあるだろう。ただ、スキャルピング中心とみられるなかで、節目の5万6000円接近では押し目狙いのロングも意識されやすく、引けにかけてはショートカバーに向かわせた形だろう。



祝日明けの米国市場次第の面はあるだろうが、引き続きソフトウエア株の弱さが目立つようだと、ソフトバンクグループへのショートを誘う可能性があるため、日経225先物は5万6000円割れを狙った仕掛け的な動きを意識しておきたいところである。もっとも、その局面でも前週の急伸による過熱を冷ます調整の範囲内であり、+1σ接近ではカバー狙いのロング対応とみておきたい。



NT倍率は先物中心限月で15.00倍に上昇した。一時15.02倍をつける場面もみられたが、足もとで上値を抑えられている水準であり、NTロングでのスプレッド狙いを難しくさせている。一方で、下値は75日移動平均線（14.93倍）が支持線として意識されており、NTショートにも振れにくい状況である。米ソフトウエア株の底入れが、NTロングへのトリガーになりそうだ。



手口面（3月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万0261枚、ソシエテジェネラル証券が6478枚、バークレイズ証券が4751枚、サスケハナ・ホンコンが2118枚、JPモルガン証券が1287枚、日産証券が1121枚、モルガンMUFG証券が903枚、ゴールドマン証券が878枚、SBI証券が873枚、BNPパリバ証券が869枚だった。



TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が1万6012枚、ABNクリアリン証券が1万1774枚、バークレイズ証券が9034枚、モルガンMUFG証券が3447枚、JPモルガン証券が2866枚、ゴールドマン証券が2617枚、野村証券が2377枚、ビーオブエー証券が2037枚、みずほ証券が1309枚、サスケハナ・ホンコンが1222枚だった。



