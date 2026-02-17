「日経225オプション」3月限プット手口情報（17日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
バークレイズ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万5750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
岩井コスモ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯5万5875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 817( 242)
BNPパリバ証券 128( 128)
野村証券 142( 42)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
モルガンMUFG証券 25( 25)
SMBC日興証券 10( 10)
SBI証券 30( 8)
松井証券 8( 8)
安藤証券 6( 6)
ビーオブエー証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
JPモルガン証券 54( 4)
フィリップ証券 4( 4)
楽天証券 9( 3)
シティグループ証券 125( 0)
大和証券 100( 0)
◯5万6125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万6250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 132( 7)
日産証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 13( 1)
シティグループ証券 125( 0)
楽天証券 2( 0)
◯5万6625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万6875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
