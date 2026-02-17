「日経225オプション」3月限コール手口情報（17日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
SBI証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 6( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
