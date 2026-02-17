「日経225オプション」3月限コール手口情報（17日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 408( 358)
SBI証券 262( 258)
ソシエテジェネラル証券 42( 42)
豊証券 30( 30)
UBS証券 25( 25)
BNPパリバ証券 14( 14)
岩井コスモ証券 4( 4)
楽天証券 5( 3)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
JPモルガン証券 50( 0)
◯5万7375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
岩井コスモ証券 7( 7)
SBI証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万7125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 86( 86)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
JPモルガン証券 20( 20)
BNPパリバ証券 114( 14)
松井証券 12( 12)
豊証券 10( 10)
SBI証券 13( 9)
楽天証券 7( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
日産証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
みずほ証券 100( 0)
◯5万6875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万6750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
インタラクティブ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 7( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
SBI証券 15( 7)
BNPパリバ証券 6( 6)
日産証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 3( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
