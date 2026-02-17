高止まりの状況が続いていたコメの価格は、値下がりの兆しが見え始めています。一方、コメ農家では今シーズンの田植えに向け、種もみの選別作業が行われています。



上越市のグリーンファーム清里では、イネの苗づくりに使われる種もみの選別作業がピークを迎えています。



■グリーンファーム清里 保坂一八社長

「こっちの方が充実度がある、いい種もみ。こっちでパラパラと出てくるのが、軽い種もみで使えない。」



グリーンファーム清里では2026年産米の取引先との販売契約は済んでいますが、価格はまだ決まっていません。



■グリーンファーム清里 保坂一八社長

「今年のコメの価格がどうなるか、なかなか見えない。暴落するのではないかという状況。」



暴落を懸念する理由は、取引先の在庫米の多さです。



■グリーンファーム清里 保坂一八社長

「(販売先に)コメが在庫として積みあがっていて減らないから、(販売先の)業者の倉庫に入れることができない。」



グリーンファーム清里では、コメ余りを防ぐため非主食用米の生産比率を約3%上げることを検討しています。



■グリーンファーム清里 保坂一八社長

「(コメは)国民の主食なので、需要と供給をしっかりと国で導いてもらいたいし、不安を取り除いてもらいたい。」