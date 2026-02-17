高止まりが続くコメの価格。一方で、三条市のスーパーでは今年に入りコメの価格に変化がみられています。



■マルセン 太田雅悠専務

「1月の中旬くらいから、問屋さんから珍しく値下げの情報が来ました。ほとんどの商品で5kg袋で100～200円程度。メーカーさんから値下げということで情報が下りてきた。」



県産こしいぶきの価格は、5kg約4300円。仕入値が下がったことで店頭価格も下げましたが、売れ行きは伸び悩んでいると言います。



■マルセン 太田雅悠専務

「(コメの価格は)依然高いままずっと来ていますので、消費者の方も100円・200円程度の値下がりだと、そんなに印象がよくないのかなという風に考えています。」



買い物客はー



■買い物客

「最近、ブランドものの新之助の値段がスーパーで安くなったのを見て、こしいぶきとかと同じような値段で出ていて新之助を買っている。」



■買い物客

「若干安くなっている気はする。一時の高かったときから比べると、楽になったという実感はないですね。」