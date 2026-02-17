いよいよ明日(18日)、メダルをかけた戦いが始まります。ミラノ・コルティナ五輪の『フィギュアスケート女子シングル』に出場する、新潟市出身の中井亜美選手が公開練習に臨みました。



また、銅メダルを獲得した妙高市の専門学校生・山田琉聖選手は、帰国会見で早くも4年後への思いを語りました。



自身初のオリンピックの大舞台に立つ新潟市出身・中井亜美(17歳)。共に女子シングルに出場する坂本花織・千葉百音と共に練習を公開しました。練習でも仕上がりの良さを見せた中井。代名詞『トリプルアクセル』を武器に、メダルをかけた戦いに挑みます。



注目の女子ショートは、日本時間18日午前2時45分から行われる予定です。





また、スノーボード男子ハーフパイプで見事『銅メダル』を獲得した妙高市の専門学校生・山田琉聖が17日に帰国し、あらためて喜びを語りました。



■スノボ男子HP・銅メダル 山田琉聖選手(19)

「いろんな方に助けられてここまで来られたので、その人たちにメダルを持って全員にメダルかけてもらえたらいい。」



史上もっともハイレベルな決勝で、独創的なスタイルを世界に見せつけた山田。激闘から2日、すでに〝次の4年後〟を見据えていました。



■スノボ男子HP・銅メダル 山田琉聖選手(19)

「4年後の五輪に向けていろいろとレベルアップしていけたら。やっていくことは変わらずに自分の持ち味を出せていけたら。」