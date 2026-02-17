●河津桜やウメの咲き具合は 花粉シーズンの途中経過を知る目安にも

●スギ花粉が早くも飛散急増中 今週後半の暖かさで一段と飛散増も

●しばらく晴れ間多い日々 3連休は後半ほどスッキリせず

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





きょう17日(火)の県内は透明度の高い晴れ渡る空、そしてタップリ降り注いできた日ざしの温もりに、春の心地よさを感じることができました。





また、日差しの力強さだけでなく、春に向かって季節が動いている中、県内では河津桜やウメの花の開花が進みつつあります。その花の咲き具合には、実は花粉シーズンの途中経過を知る目安になる、という見方もあり、河津桜や梅の花が満開を迎える2月終わり頃から3月初めあたりが、例年スギ花粉の飛散がピークを迎える頃にもなってきます。





せっかくの花が美しい時期が花粉との戦いになってしまうのは辛いところではあるのですが、対策の心構えの目安として、注目しておくと良いでしょう。

今週、この先の県内は、しばらくは晴れ間多い落ち着いた天気が続く見込みで、水～木曜日頃まで、まだ少し空気はヒンヤリですが、週末に向けては暖かさが増してくる予想です。

河津桜やウメの花は、この暖かさが増すタイミングで一気に開花が進むと思われますが、同時にスギ花粉の飛散量も増えてくる心配がある、という点も踏まえて十分な対策を心がけていきましょう。





あす18日(水)も、朝晩は多少雲が目立つ時間があるものの、日中はすっきり快晴の時間が多くなりそうです。朝はコートやマフラーなどが必要な冷え込みですが、日中の気温は11～13度くらい…北風は少しヒンヤリですが、日差しの温もりも十分の陽気となります。





一方で、本格飛散が始まったばかりのスギ花粉が、早くも一気に飛散量が増えてきた所があります。あす18日(水)、少し風が冷たい中でも、場所により、かなりの量が飛散するおそれがあります。油断せず入念な対策を心がけて、お出かけください。





今週、しばらくは晴れたり曇ったり。週末にかけて、だんだん昼間の暖かさが増していき、日曜日は最高気温20度近くにもなりそうです。ただし暖かさが増すほど、スギ花粉の飛散量がさらに増えるおそれがあります。今週末からの3連休は、後半ほど気圧の谷の通過で少々すっきりしない空模様となっていくでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

