ステーキあさくま、梅田で“ステーキ食べ放題” 1日限り 21年ぶり大阪進出・市内に初出店の記念 従来にない店舗に
「ステーキあさくま」が、2月20日に大阪市内初進出を果たす。「ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店」が同日オープンする。
【写真】1万円分食べる強者も…ステーキのあさくま「「匠肉祭り」のイメージ
ステーキのあさくまは、東海・関東エリアを中心に全国68店舗展開する、ステーキレストラン。大阪府内では高槻店（2004年8月閉店）以来21年ぶり、大阪市内には初の店舗となる。
これまでは、ロードサイドを中心に店舗を展開してきたが、 西梅田ハービスプラザ店は、初の都市型立地に対応した「ビジネスランチ特化型」の新モデル店舗となる。オフィス街のランチ需要に応えるため、従来10分〜15分かかっていた料理の提供時間を短縮したビジネスランチメニューを開発。飲み需要にも対応するため、ステーキやハンバーグに合うワインをこれまでの8種類から19種類に増やす。
また、従来の店舗ではメインメニューをサラダバー付きで提供しているが、西梅田ハービスプラザ店は初の取り組みとして、全てのメニューを単品で用意。好みに合わせて、ライスやドリンクバー、サラダバーなどを自由に組み合わせ可能に。サラダバーは、メインメニューに＋660円（税込）で付けることができる。
グランドオープンを記念して、2月18日の1日限定で極上ステーキ食べ放題の「匠肉祭り」を実施。厚切りサーロインやテンダーロインなど、通常1000円〜3000円相当のステーキを用意する。
■ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店
オープン日：2026年2月20日（金）
住所：大阪府大阪市北区梅田2-5-25 ハービスPLAZA 地下2階
営業時間 ：午前11時〜午後10時30分（ラストオーダー午後9時30分）
※ランチメニューは平日午後3時まで
※土日祝は終日グランドメニューを提供
定休日：施設休館日に準じる
席数：22卓84席
店舗面積：75.66坪
想定客単価：平日ランチ＝1,200円 ディナー＝3,000円
■「匠肉祭り」概要
日時：2026年2月18日（水）午前11時〜午後10時（最終入店 午後8時40分）
内容：ステーキ食べ放題（サラダバー・ドリンクバー付き）
料金：男性 3429円（税込3771円）、女性 2929円（税込3221円）、小学生 1629円（税込1791円）、小学生未満：無料
制限時間：80分
ステーキラインナップ サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロース他
特別商品 鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプ 他
【注意事項】
・料理は十分な量を用意しているが、早期になくなってしまう場合あり。
・当日は食べ放題のみの提供。通常オーダーは注文できない。
・予約は不可。
・食べ放題メニューは特別価格の為、割引対象外。
・当日は入場番号札を配布。
・混雑状況により、最終受付時間前でも配布を終了する場合あり。
・受付終了の際には各種SNSで案内。
【写真】1万円分食べる強者も…ステーキのあさくま「「匠肉祭り」のイメージ
ステーキのあさくまは、東海・関東エリアを中心に全国68店舗展開する、ステーキレストラン。大阪府内では高槻店（2004年8月閉店）以来21年ぶり、大阪市内には初の店舗となる。
これまでは、ロードサイドを中心に店舗を展開してきたが、 西梅田ハービスプラザ店は、初の都市型立地に対応した「ビジネスランチ特化型」の新モデル店舗となる。オフィス街のランチ需要に応えるため、従来10分〜15分かかっていた料理の提供時間を短縮したビジネスランチメニューを開発。飲み需要にも対応するため、ステーキやハンバーグに合うワインをこれまでの8種類から19種類に増やす。
グランドオープンを記念して、2月18日の1日限定で極上ステーキ食べ放題の「匠肉祭り」を実施。厚切りサーロインやテンダーロインなど、通常1000円〜3000円相当のステーキを用意する。
■ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店
オープン日：2026年2月20日（金）
住所：大阪府大阪市北区梅田2-5-25 ハービスPLAZA 地下2階
営業時間 ：午前11時〜午後10時30分（ラストオーダー午後9時30分）
※ランチメニューは平日午後3時まで
※土日祝は終日グランドメニューを提供
定休日：施設休館日に準じる
席数：22卓84席
店舗面積：75.66坪
想定客単価：平日ランチ＝1,200円 ディナー＝3,000円
■「匠肉祭り」概要
日時：2026年2月18日（水）午前11時〜午後10時（最終入店 午後8時40分）
内容：ステーキ食べ放題（サラダバー・ドリンクバー付き）
料金：男性 3429円（税込3771円）、女性 2929円（税込3221円）、小学生 1629円（税込1791円）、小学生未満：無料
制限時間：80分
ステーキラインナップ サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロース他
特別商品 鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプ 他
【注意事項】
・料理は十分な量を用意しているが、早期になくなってしまう場合あり。
・当日は食べ放題のみの提供。通常オーダーは注文できない。
・予約は不可。
・食べ放題メニューは特別価格の為、割引対象外。
・当日は入場番号札を配布。
・混雑状況により、最終受付時間前でも配布を終了する場合あり。
・受付終了の際には各種SNSで案内。