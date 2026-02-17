渡部篤郎“渋谷の森を脅かす”存在として登場 主演の芳根京子に念のために確認「敵ですよね？」
俳優の芳根京子、小手伸也、Kis-My-Ft2の宮田俊哉が17日、東京・渋谷で行われたディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』（3月13日公開）のビーバーズ結成イベントに参加した。
主人公のメイベル役を芳根、メイベルがビーバーとなって飛び込んだ森で動物たちを率いるビーバーの王様・キング・ジョージ役を小手、メイベルの仲間となるのんびり屋すぎて食べられがちな癒し系ビーバー・ローフ役を宮田が担当する。イベントでは、3人で手形を取るなど、ビーバーズが楽しい時間を過ごした。
そんな中、イベント会場の“森”に手紙が届いた。「ビーバーズの皆様へ。自然もいいですが、街の発展も大事でしょう。高速道路ができたら便利になって、市民も喜びますよ。ビーバーの皆さんには、どこか別の森を探してもらって…。とはいえ、私も再選するべく大事な時期なので、様子を見に来ました」としながら、劇中で動物たちの森を脅かす計画を進めるジェリー市長役の日本版声優・渡部篤郎がサプライズで登場した。
「渋谷の皆様〜。市民の皆様が大好きなジェリー市長を演じさせていただきました渡部篤郎です」と仰々しく渡部は姿を見せた。役柄を問われると、ネタバレを気にして渡部は「敵ですよね？」と芳根に念のため確認して笑いが起きていた。本作の参加については「夢のまた夢のできごと。本当にうれしかったです。心の中に密かにあった夢でした。チャンスがたくさんあるわけじゃない。うれしくて家中で喜びました」とにこやかに話していた。
本作は、動物好きの大学生メイベルが、おばあちゃんとの思い出が詰まった森を高速道路計画から守るため、極秘テクノロジーで“ビーバーの姿”になって動物たちの世界へ飛び込む物語。見た目はビーバー、中身は人間のまま潜入した先で、人間の常識が通じない“とんでもない”動物社会に直面する。元の体に戻るタイムリミットが迫る中、メイベルは動物たちとともに森を守る作戦を仕掛けるが…。
