ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。りくりゅうの活躍を受け、にわかにペア、アイスダンスのカップル種目に注目が集まっている。

フィギュアスケートは4種目あるが、男女2人で演技をするカップル種目はペア、アイスダンスだけ。ペアは男性が女性を空中に投げるスロージャンプやリフトなど、アクロバティックな演技が見どころ。一方、アイスダンスは「氷上の社交ダンス」と呼ばれ、音楽を一体化する表現力や芸術性が重視される。種目の性格は異なるが、共通するのは絶対的な“信頼”があって初めて成り立つことだ。

日本では長くシングルが主流だった。伊藤みどり、荒川静香、浅田真央、高橋大輔、羽生結弦、宇野昌磨ら、世界の第一線で活躍する選手がいたが、カップル種目は苦戦を強いられた。2人でリンクを広く使うため、施設が少ない日本で十分な練習環境を整えることが難しく、また競技人口が少ないため、パートナーの確保も簡単ではない。木原は海外拠点で経験を積み、三浦との出会いで才能が結実した。

そして、五輪のような大会で注目されやすいのが2人の関係性だ。男女で一体となり、情熱的に音楽に合わせた世界観を表現する。長時間の練習、海外拠点での共同生活など、2人で濃密な時間を共有する。そこから恋愛関係に発展し、結婚に至るケースも少なくない。

今大会アイスダンスで銀メダルを獲得したマディソン・チョック、エヴァン・ベイツ（米国）は2017年から交際を開始し、2024年6月に結婚。夫婦となって初めての五輪で表彰台に乗った。アイスダンスで平昌五輪銅メダルを獲得したマイア・シブタニ、アレックス・シブタニ（米国）は、兄と妹。恋人、夫婦、きょうだい……形は違っても、求められるのは氷上での一体感だ。

ペアは、女子は小柄なアジア選手に向いているとされる半面、筋力を問われる男子は難しさがあった。そんなハンデを覆した、りくりゅうの金メダルは、日本のフィギュア界に新たな選択肢を示した。1人で頂点を目指すだけではなく、2人でしか辿り着けない景色がある。その可能性が、日本のカップル種目の未来を明るく照らす。



