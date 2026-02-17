『90メートル』山時聡真×菅野美穂、複雑な思い抱える親子の絆と愛を表現 場面写真＆予告解禁
山時聡真と菅野美穂がダブル主演する映画『90メートル』より、主人公・佑（山時）と母・美咲（菅野）の日常が垣間見える場面写真と、母の願いを凝縮した30秒予告が解禁された。
【動画】菅野美穂演じる母の願いを凝縮――映画『90メートル』30秒予告
新進気鋭の監督・中川駿によるオリジナル企画を映画化した本作は、人生の岐路に立つ高校生の息子と、難病を抱えるシングルマザーの揺るぎない愛をつづった感涙の物語。母親を看病した経験を持つ監督が、自身と母の姿を重ね合わせてキャラクターを作り上げ、半自伝的映画を生み出した。
難病を抱えた母・美咲と2人で暮らす高校3年生の藤村佑を演じるのは山時聡真。人生の岐路に立ったいま、東京の大学に進学したい気持ちと母のそばを離れるわけにはいかない状況下に置かれ、将来の選択を迫られる等身大の主人公を体現した。母・美咲を演じるのは、自身も子育て中で母親役が続く菅野美穂。日に日に身体の自由がきかなくなる難病を患いながら、我が子を何よりも思いやる母親を熱演している。
このたび、主人公・佑（山時）と母・美咲（菅野）の日常が垣間見える場面写真8点が一挙解禁された。美咲の介護のため、小学生の頃から続けてきたバスケ部を辞める決断をした佑は、ボールを手に悲しげな表情を浮かべる。一方で、佑の将来を願う美咲は、佑が自分の介護に縛られなくていいようにと、24時間の介護体制を整えるべくケアマネジャーの下村（西野七瀬）と密かに相談を重ねる。
懸命な交渉により24時間介護が実現したことを聞き、安堵する美咲の様子が続く2点の場面が切り取られている。しかし、そこに写る佑は、どこか複雑な眼差しで美咲を見つめている。母のそばにいるか、自分の未来か。葛藤を抱えたまま自分の想いを打ち明けられない佑は、美咲に対して冷たい態度をとってしまう。
24時間介護によって自分の時間ができた佑は、バスケ部のマネージャー・杏花（南琴奈）とともに受験勉強を始める。下校途中、寄り道をする杏花との2ショットは、まるで普通の高校生らしい生活を取り戻したように見えるが、佑の表情にはなお迷いがにじんでいる。
さらに、下村が佑に対して美咲と会話するように諭す場面や、病に伏せる前の美咲の姿が切り取られたカットも。最後には、ベッドの脇でうずくまる佑の頭を、思うように動かすことのできない手を力いっぱい伸ばして撫でる美咲のシーンも収められ、母の深い想いが場面写真からも静かに伝わってくるようだ。
また30秒予告映像では、美咲の佑に対する想いが凝縮されており、「お母さん、大丈夫だからね。好きなようにしていいからね」という背中を押す母・美咲のセリフが胸を打つ仕上がりだ。先日解禁され大きな話題を呼んだ大森元貴の主題歌「0.2mm」が感動を増幅させ、この親子の幸せを願わずにはいられない映像になっている。
映画『90メートル』は、3月27日より全国公開。
