異次元の超絶ボディ・グラビア美女22歳、“抜群プロポーション全開”のタイトワンピ姿にネット衝撃
グラビアアイドル、タレントの山田あいが17日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】「プロポーション抜群」と話題・グラビア美女22歳、ミニ丈、水着ショットも（13枚）
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売した。
SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿しており、今回は「結局髪色何がいいかな!?」とつづり、タイトなニットワンピース姿を公開。ファンからは「素晴らしいです！」「スタイル抜群」「最高です!!」などのコメントが集まった。
引用：「山田あい」Instagram（@_.yamada.aiii._）
【写真】「プロポーション抜群」と話題・グラビア美女22歳、ミニ丈、水着ショットも（13枚）
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売した。
SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿しており、今回は「結局髪色何がいいかな!?」とつづり、タイトなニットワンピース姿を公開。ファンからは「素晴らしいです！」「スタイル抜群」「最高です!!」などのコメントが集まった。
引用：「山田あい」Instagram（@_.yamada.aiii._）