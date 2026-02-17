フォロワー130万の“日本一美しいドラマー”、ミニスカ姿が「スタイル抜群」「最高」 グラビアでも活躍中
ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダーの大野真依が17日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 グラビア姿にも驚きの声（22枚）
グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。
今回投稿したのは、ミニスカの衣装姿。「横浜バレンタインチェキ会 ありがとうー」とつづり、抜群のスタイルで魅せた。ファンからは「最高」「可愛いすぎ」などの声が集まっている。
引用：「大野真依」X（@mai__24_）
