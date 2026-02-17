マギー、極小コーデにネット騒然「美しすぎる」「スタイル抜群」「スゴイ」
ファッションモデルのマギーが17日までに自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】マギー、水着姿が「スタイル抜群」「魅力的」 極小の水着も（10枚）
昨年5月に33歳を迎えたマギー。誕生日に投稿した写真では、上品な赤の水着姿を披露。その後も様々な水着姿を公開し話題を呼んだ。
今回は「ドバイの思い出、最終日だけOFFだったので 友達みんなでPOOOOOL」とつづり、極小の水着姿でプールを満喫する様子を投稿。ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」「スゴイ」などのコメントが集まっている。
引用：「マギー」インスタグラム（@maggymoon）
【写真】マギー、水着姿が「スタイル抜群」「魅力的」 極小の水着も（10枚）
昨年5月に33歳を迎えたマギー。誕生日に投稿した写真では、上品な赤の水着姿を披露。その後も様々な水着姿を公開し話題を呼んだ。
今回は「ドバイの思い出、最終日だけOFFだったので 友達みんなでPOOOOOL」とつづり、極小の水着姿でプールを満喫する様子を投稿。ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」「スゴイ」などのコメントが集まっている。
引用：「マギー」インスタグラム（@maggymoon）