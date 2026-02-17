現役看護師グラドル31歳の最新グラビア 大人気コスプレイヤーも登場
現役の看護師でもあるグラドル・真田まことが、発売中の「週刊SPA!」（扶桑社）2月24・3月3日号の人気コーナー「グラビアン魂」に登場した。
【写真】現役看護師グラドル・真田まこと ほか「SPA！」最新号フォトギャラリー
■表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜：伊織もえ
大人気コスプレイヤーの伊織もえが、サイケなバーでかわいく挑発！ どんなカルチャーも乗りこなす彼女の幻覚級BODYにクラクラする。このグラビアを呼んだ演出家・テリー伊藤氏が『こんな子いたらいいのにな』と、寸評を寄せている。
■グラビアン魂：真田まこと
グラビアンたちいわく、OLなどの社会人経験があるグラドルには落ち着きや色気があるということだが、今回登場する真田まことは、現役の看護師ということで、まさにその典型。もちろん対談も大盛り上がりしたのだが、興が乗りすぎたのか、気づけばダジャレ合戦に……。
■推し撮：松島かのん
4月には20歳の誕生日を迎え、大人の魅力が増している松島かのん。でも、まだ学生気分を見たい！ マネジャーに扮して、読者を全力応援！
