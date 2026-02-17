オアシス、2027年にツアーを計画 約20年ぶりの新曲リリースも視野
昨年、16年ぶりの再結成ツアー「Oasis Live ’25」を大成功させたオアシスが、2027年にもツアーを行う計画を進めており、約20年ぶりとなる新曲をリリースする可能性も浮上している。
英紙The Sunによると、オアシスは今年後半に、イギリス国内とヨーロッパ、北米で公演を行う2027年ツアーを発表する予定だという。ツアーのために、新曲を用意しているとの噂もあるそうだ。
情報筋は、「ノエルとリアムは昨年の活動を踏まえ、今年は休みを取り、回復を図っています。しかし、彼らはファンがもっと多くを望んでいることを知っているので、熱が冷めないうちに次の手を打ちたいと思っています」とコメント。ノエルが曲作りに励んでいるといい、今年中にレコーディングを行う予定だそう。「ノエルは昨年、本当に刺激を受けました。アイデアがあふれています」と話している。
オアシスは、1991年にソングライターの兄ノエルとボーカルの弟リアムのギャラガー兄弟を中心に結成され、90年代を代表するブリットポップ・バンドとして一世を風靡した。2024年8月に正式に再結成を発表し、昨年7月4日のウェールズ公演を皮切りにワールドツアー「Oasis Live ’25」をスタート。10月には25日と26日の2日間、東京ドームにて16年ぶりとなる来日公演を行い、ファンを熱狂の渦に巻き込んだ。
