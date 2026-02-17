Snow Man目黒蓮、大切な人とのやり取り告白「電話して日頃の感謝を伝えました」【ほどなく、お別れです】
【モデルプレス＝2026/02/17】Snow Manの目黒蓮が2月17日、都内で開催された映画『ほどなく、お別れです』大ヒット御礼舞台あいさつに、共演の浜辺美波、新木優子、三木孝浩監督とともに出席。誕生日を祝福される場面があった。
【写真】浜辺美波＆目黒蓮、互いに刺激を受けた共演シーン
本作は、『小学館文庫小説賞』の大賞受賞作で、現在累計70万部を突破している長月天音氏の『ほどなく、お別れです』シリーズ（小学館文庫刊）の実写化。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職した新人葬祭プランナー・清水美空（浜辺）と、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナー・漆原礼二（目黒）がタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す物語を描く。
同イベントにて、目黒の顔がスクリーンに大きく映し出されると、浜辺は笑いが止まらず「さっきも（中継を）繋いでごあいさつとかしてたんですけど、やっぱりシュールであることには変わりないな、と思って」と笑顔。目黒は「今日はちょっとこういうおもしろい形の…中継ということで、みなさんとこういう形だけど時間を共有できてすごく嬉しいな、と思います」と話しつつ「浜辺さん大丈夫ですか？笑いすぎじゃないですか？僕も引きの画面を見て笑いが止まらなくなっちゃうんですけど（笑）」と笑った。
2月16日は目黒の29歳の誕生日ということで、三木監督は「あれ？今日、そういえば…日本時間は17日ですけど、カナダは何日ですか？」と目黒に質問。目黒が「カナダは今16日です」と答えると、浜辺は「リモートバースデー！みんなで『お誕生日おめでとう』にします？届くようにね、（目黒が）つけてるイヤホンが壊れちゃうくらいいきましょう！」と言い「お誕生日おめでとう〜！」と大きな声で祝福した。目黒は「ありがとうございます。聞こえました」と微笑んだ。
また、本作を観た後、大切な人に伝えたくなった言葉はありますか？という質問が届くと、目黒は「おばあちゃんに電話しました。おばあちゃんに電話して、日頃の感謝を伝えました」と回答。さらに目黒は「この間『徹子の部屋』に出させて頂いたんですけど、それをすっごい喜んでくれていました。喜んでもらえることが出来るのはすごく嬉しいなと思います」と同月1日に放送された「祝！徹子の部屋 50周年記念！！超豪華！芸能界総出でお祝いSP」（テレビ朝日系）への出演を振り返った。
さらに、浜辺は「大切な人は周りにたくさんいるので、いろんな言葉をそれぞれ伝えたいなと思ったんですけど、私はまずは日々おうちに帰って待ってくれているわんちゃんに『世界一愛してるよ』って伝えたいなと思いましたし、伝えました」とニッコリ。「言葉がわかるかはわからないけど、伝わっているだろうな、と信じています」とかみしめた。
また、自身と漆原の共通点について目黒は「漆原の仕事をする上での、あまり言葉数が多いわけではなく姿勢で見せていこうとする感じ。少し自分も共感出来る部分はあるのかなと思います」と告白。さらに「漆原はすごく一途なタイプの人なのかな、と思っていて。そういうところはすごく共感しますし、素敵だなと思うし、自分もそういう人であれたらいいな、と思います」としみじみ語っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆目黒蓮、リモートで誕生日祝福される
◆浜辺美波「『世界一愛してるよ』って伝えたい」
