甘党悶絶の満足感。「チョコ感がたまらない」セブン「クワトロチョコエクレア」実食レビュー
【モデルプレス＝2026/02/17】セブン-イレブンより発売中の、4種類のチョコ具材を贅沢に使用した“クワトロ”仕様のエクレア「クワトロチョコエクレア」。SNSでも「美味しすぎ」「チョコ感がたまらない」「中も外もチョコ尽くし」「クリームが濃厚」などとSNSで話題になっていたスイーツを、実際に味わってみました。＜実食レポ＞
【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト
「クワトロチョコエクレア」は、「パキッ」「ふわっ」の異なる食感とクワトロチョコ（4種のチョコ具材）が一度に堪能できるエクレア。
クーベルチュールチョコを使用した芳醇なチョコクリームと、コクの深いダークチョコクリームの2種を軸に、ホワイトコーチングやコーチングチョコが重なり合う。本格的な味わいとボリューム感のある食べごたえを、コンビニスイーツのお手頃な価格帯で実現した一品です。
価格は368円（税込397.44円）で、1個あたり340カロリー。一口食べると、まずは生地のサクッと軽い食感とたっぷりのクリーム、底に敷かれた絶妙な薄さのコーチングチョコの「パキッ」とした食感が心地よく響きます。
中には、なめらかなくちどけのチョコクリームと、濃厚でコクのあるダークチョコクリームがたっぷりと詰まっていて、カットしてみるとそれぞれのクリームの違いが一目瞭然。エクレア生地にこんもりと盛られたクリームの量も甘いもの好きにはたまりません。エクレア生地の表面もコーチングチョコでしっかり覆われています。
チョコクリームはまろやかな甘さである一方、ダークチョコクリームはほんのりビターさが味を引き締めてくれる、コントラストのある設計。クリームごとのテイストの違いをきちんと感じられ、食べ進めるごとに味の変化を楽しめます。
チョコレート×チョコクリームの満足感としっかりとしたボリュームはありつつ、チョコレートの魅力を多角的に堪能していくうちに、ひとつぺろりと食べ切れてしまいました。
実際に食べた人からも「本格的な味わい」とその美味しさが評判の「クワトロチョコエクレア」。1個でさまざまなチョコレートの美味しさを存分に味わえる、この時期にぴったりの贅沢スイーツです。（modelpress編集部）
価格：368円（税込397.44円）
発売日：1月24日（土）〜順次
販売エリア：全国
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト
◆チョコ好きにはたまらない、セブン「クワトロチョコエクレア」
「クワトロチョコエクレア」は、「パキッ」「ふわっ」の異なる食感とクワトロチョコ（4種のチョコ具材）が一度に堪能できるエクレア。
◆4種のチョコ具材がもたらす満足感
価格は368円（税込397.44円）で、1個あたり340カロリー。一口食べると、まずは生地のサクッと軽い食感とたっぷりのクリーム、底に敷かれた絶妙な薄さのコーチングチョコの「パキッ」とした食感が心地よく響きます。
中には、なめらかなくちどけのチョコクリームと、濃厚でコクのあるダークチョコクリームがたっぷりと詰まっていて、カットしてみるとそれぞれのクリームの違いが一目瞭然。エクレア生地にこんもりと盛られたクリームの量も甘いもの好きにはたまりません。エクレア生地の表面もコーチングチョコでしっかり覆われています。
チョコクリームはまろやかな甘さである一方、ダークチョコクリームはほんのりビターさが味を引き締めてくれる、コントラストのある設計。クリームごとのテイストの違いをきちんと感じられ、食べ進めるごとに味の変化を楽しめます。
チョコレート×チョコクリームの満足感としっかりとしたボリュームはありつつ、チョコレートの魅力を多角的に堪能していくうちに、ひとつぺろりと食べ切れてしまいました。
実際に食べた人からも「本格的な味わい」とその美味しさが評判の「クワトロチョコエクレア」。1個でさまざまなチョコレートの美味しさを存分に味わえる、この時期にぴったりの贅沢スイーツです。（modelpress編集部）
■クワトロチョコエクレア
価格：368円（税込397.44円）
発売日：1月24日（土）〜順次
販売エリア：全国
【Not Sponsored 記事】