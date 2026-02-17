SOIL&”PIMP”SESSIONSが、東京キネマ倶楽部にて2026年3月21日に開催するワンマンライブ＜Night in Gale Vol.2＞に迎えるゲストアーティストを発表した。

本公演は、2025年3月に同会場で行った＜Night in Gale＞に続き、2年連続で開催するワンマンライブとなる。出演は、ソイルの4人のメンバー、タブゾンビ（Tp）/ 丈青（Pf）/ 秋田ゴールドマン（B）/ 社長（Agitator）に加え、ドラムにサポートメンバーの小名坂誠哉を迎えることが決定しているが、この度4人のゲストメンバーが参加することが発表となった。

メンバーは、ソイルとの親交も厚い、言わずと知れた東京スカパラダイスオーケストラのメンバーでトロンボーン担当の北原雅彦、国内にとどまらず海外でも活躍する日本を代表するサックスプレイヤー・矢野沙織、ソイルメンバーがそのプレイに魅了され楽曲制作にも参加するなど期待の女性サックスプレイヤー・華波、巨大ロックフェスでヘッドライナーも務めるロックバンド・HEY-SMITHのトランペット担当・飯川賢、以上の4人の多様なゲストプレイヤーとなる。

本公演は、オープニングDJあり、アフターパーティーあり、22歳以下は学割料金、小学生以下は無料でキッズエリアを設けるなど、様々なサービスも予定している。今回より限定で用意した座席指定のバルコニー席は即完売となった。チケットは発売中となっているので、詳しくはソイルのオフィシャルサイトをご覧いただきたい。

◾️＜Night in Gale Vol.2＞ 2026年3月21日（土） 会場：東京キネマ倶楽部

OPEN 17:00 / Start 18:00

▼

チケット

STANDING ￥7,000（ドリンク代別）

STANDING Under 22 ￥5,300（ドリンク代別）

※Under 22チケットの方は生年月日のわかる身分証を入場時に確認致します

バルコニー席 ￥9,000 ※完売