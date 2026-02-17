CRAVITYが、3月18日に発売する日本3rdシングル「BLAST OUT」より、タイトル曲を本日24時にリリースすることを発表した。

この楽曲は、日本オリジナル作品初のダーク系の楽曲となっており、誰の心にもある行き場のない強い感情を外に向かって「BLAST OUT」（＝爆発）させるパワーを感じる楽曲に仕上がっているとのこと。

そして、MV（Short ver.）が2月18日18時より公開されることも決定。今回のMVは、エッジの効いた映像が持ち味で様々なアーティストのMVを手掛ける鴨下大輝が監督を務め、時限爆弾に見立てた感情の爆発までのカウントダウンの中で秘密基地の中を探索するメンバーの姿が描かれており、スリリングで緊張感のある映像になっているという。

https://youtu.be/GNdZMyI635I

さらに、5月15日、5月16日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて単独公演も発表された。

【CRAVITY「BLAST OUT」特設サイト】 https://www.jvcmusic.co.jp/cravity/

‘BLAST OUT’ Music Video(Short ver.) 2月18日 18:00公開

◾️先行配信「BLAST OUT」

2026年2月18日（水） 0:00

https://jvcmusic.lnk.to/cravity_blastout ◆デジタルシングル「BLAST OUT」配信キャンペーン

【LINE MUSIC キャンペーン】

CRAVITY Japan 3rd Single「BLAST OUT」の先行配信曲「BLAST OUT」をLINE MUSICで500回以上聴いていただいた方全員に【オリジナルグループ画像】をプレゼント。また、その中から抽選で各会場100名様を【メンバー全員ハイタッチ会】にご招待いたします！

再生対象期間：2026年2月18日（水）0:00〜3月16日（月）23:59まで

応募期間：2026年3月17日（火）23:59まで

対象サービス：LINE MUSIC

＜特典＞

▼応募者全員：オリジナルグループ画像

▼抽選で各会場100名 計200名様：メンバー全員ハイタッチ会へご招待（東京/大阪 各会場100名様ずつ）

※ご希望の会場を選んでご応募ください。

https://form.run/@cravity-blastout-linecp

◾️日本3rdシングル「BLAST OUT」

2026年3月18日（水）リリース

特設サイト：https://www.jvcmusic.co.jp/cravity/ 初回限定盤 通常盤 VICTOR ONLINE STORE盤 ▼先行配信「恋じゃない？-Don’t you love me?-」

配信：https://jvcmusic.lnk.to/cravity_dontyouloveme

※フジテレビ系「ジャンクSPORTS」エンディングテーマ（2026年1月〜3月） ▼CD収録内容 ※全形態共通

M1.BLAST OUT

M2.恋じゃない？-Don‘t you love me?-

M3.Paradox

M4.BLAST OUT（Instrumental）

M5.恋じゃない？-Don‘t you love me?-（Instrumental）

M6.Paradox （Instrumental） ▼DVD収録内容 ※初回限定盤のみ

1.BLAST OUT（Music Video）

2.BLAST OUT（MV Making Movie） ○初回限定盤（CD＋DVD）2,530円（税込）

＜封入特典＞

・セルカA ver.（9種ランダム1枚）

・2026年3月開催「東京・大阪共通メンバー個別ハイタッチ参加券(9種ランダム1枚)」



○通常盤（CD）1,760円（税込）

＜封入特典＞

・セルカB ver. (9種ランダム1枚)

・2026年3月開催「東京・大阪共通メンバー個別ハイタッチ参加券(9種ランダム1枚)」 ※初回プレス分のみ



○生産限定VICTOR ONLINE STORE盤（CD）1,760円（税込）

＜封入特典＞

・セルカC ver.（9種ランダム1枚）

・2026年3月開催「東京・大阪共通メンバー個別ハイタッチ参加券(9種ランダム1枚)」

・アナザーソロジャケット封入（9種ランダム1枚）



○VICTOR ONLINE STORE限定バンドル（アクリルキーホルダー）※メンバーソロ9種ランダム／1個

初回限定盤、通常盤、VICTOR ONLINE STORE盤それぞれに「BLAST OUT特製アクリルキーホルダー」がお求めいただけるスペシャルセット。

・初回限定盤（CD＋DVD）＋「BLAST OUT特製アクリルキーホルダー」／3,630円（税込）

・通常盤（CD）＋「BLAST OUT特製アクリルキーホルダー」／2,860円（税込）

・生産限定VICTOR ONLINE STORE盤（CD）＋「BLAST OUT特製アクリルキーホルダー」／2,860円（税込）

※メンバーはお選びいただけません。 ◆リリースイベント情報

・2月22日（日）韓国からのメンバー個別オンライントーク会

・「BLAST OUT」発売記念CD封入メンバー個別ハイタッチ会（東京・大阪）

・「BLAST OUT」発売記念メンバー個別お渡し会（東京・大阪）

＜会場＞

3月21日（土）東京都内某所

3月22日（日）大阪市内某所 ▼チェーン店舗別オリジナル購入特典

・VICTOR ONLINE STORE／VICTOR ONLINE STORE限定フォトカードA（ソロ9種ランダム１枚）

・楽天ブックス／楽天ブックス限定フォトカードB（ソロ9種ランダム１枚）

・TOWER RECORDS全店・TOWER RECORDS ONLINE：TOWER限定フォトカードC（ソロ9種ランダム1枚)

・TOWER RECORDS渋谷店：渋谷店限定フォトカードD（ソロ9種ランダム1枚) ※W特典

・HMV全国各店／HMV & BOOKS online：限定フォトカードE（ソロ9種ランダム1枚）

・セブンネットショッピング／セブンネットショッピング限定フォトカードF（ソロ９種ランダム1枚）

・A!SMART／A!SMART限定ポストカード

・Amazon.co.jp／メガジャケ

※対象店により特典の種別・ビジュアルについては異なります。

※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をご予約ください。

※上記各特典ともに数に限りがございます。お早めのご予約をお願いします。

※一部の店舗では、特典の取扱いが無い場合がございます。予約・ご購入の際、予めご確認ください。

◾️ライブ情報 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

2026年5月15日（金）開場18:00開演19:00

2026年5月16日（土）開場12:00開演13:00

2026年5月16日（土）開場17:00開演18:00 ▼チケット

指定席 14,000円（税込）

※全席指定/1公演につき4枚まで