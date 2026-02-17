竹内アンナが、2月18日に配信リリースする新曲「adabana midnight」に合わせ、YouTube生配信およびリリックビデオの公開を実施することを発表した。

リリース当日となる2月18日19時からは、「adabana midnight」リリース記念YouTube生配信を実施。本配信は、新曲タイトルにリンクする“Night Chill＝夜のリラックスタイム”をテーマに、「midnight × 都会感」をキーワードとした演出で届けられるという。夜景を背景に、落ち着いた空間をイメージした映像演出を取り入れ、視聴者がリラックスして没入できる特別な時間を提供する予定とのこと。

なお当日は、配信直前までラジオの生放送に出演予定であることも明かされており、果たして生配信のスタートに間に合うのかという点も見どころのひとつとなりそうだ。

さらに20時からは、「adabana midnight」の世界観を映像で表現したリリックビデオをYouTubeにて公開される。香港で撮影された本映像は、楽曲とビジュアルが融合した内容となっており、作品の持つムードやストーリーをより深く味わえる映像作品に仕上がっているという。

https://www.youtube.com/@annasingguitar

また、2月18日から3月8日までの期間、全国ラジオ局尾およびUSENリクエストキャンペーンの実施も決定した。本キャンペーンでは、参加者全員に、ここでしか聴けない架空のラジオ番組 “竹内アンナのよふかしらじお(仮)”の音源がプレゼントされる。さらに、熱いリクエストを数多く送った参加者の中から抽選で10人に竹内本人によるラジオネーム読み上げ付きだという。

加えて、2月28日20時からは、音楽リスニングアプリStationheadにて、「ANNA’s MIDNIGHT Stationhead listening party」の開催も決定。深夜ラジオ番組をコンセプトに、新曲の制作エピソードや弾き語りツアーを終えての近況トーク、深夜ならではのリラックスしたトークを展開予定している。

◾️竹内アンナ コメント

「adabana midnight」リリースを記念していろいろやります！ラジオ生出演後からそのままスタジオへの移動も含めて生配信するというよく分からない企画ですが、19時の配信開始に間に合うのか乞うご期待(?)さらに全国のラジオ局リクエストキャンペーンやstationheadでのリスニングパーティーなど盛りだくさんなのでぜひ一緒に楽しんでもらえると嬉しいですー！

◾️「adabana midnight」

2026年2月18日（水）リリース Pre-add / Pre-saveリンク：https://takeuchi-anna.lnk.to/adabana_paps

Short音源：https://takeuchi-anna.lnk.to/adabana_short ◆オンエア情報

【番組名】 J-WAVE(81.3FM)「BLUE IN GREEN」

【放送】毎週土曜 pm12:00-pm15:00

【ナビゲーター】甲斐まりか

【ホームページ】 https://www.j-wave.co.jp/original/blueingreen/

【番組IG】 https://www.instagram.com/blueingreen813/?hl=ja ◆＜ANNA’s MIDNIGHT Stationhead listening party＞

2026年2月28日（土）20時〜公開

Stationheadアカウント： https://share.stationhead.com/f1znfwzyhgnj

詳細：https://www.teichiku.co.jp/artist/takeuchi-anna/#t_stationhead_260228

◾️＜弾き語り TOUR 2026 atELIER -アトリエ-＞ 2026年2月20日（金）名古屋 / 大須演芸場（19:00開演）

2026年2月21日（土）京都 / 京都文化博物館別館ホール（17:30開演）

2026年2月23日（月・祝）東京 / 自由学園明日館 講堂（昼14:00開演 / 夜17:00開演） ▼チケット一般発売中

ぴあ：https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=I3190024

ローチケ：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=365786

e+：https://eplus.jp/sf/word/0000089901

※未就学児入場不可

◾️＜弾き語り TOUR 2026 atELIER cafe -アトリエ カフェ-＞ 2026年

4月03日（金）高知 / 蛸蔵 (19:00開演)

4月04日（土）高松 / 四国村 (14:00開演)

4月11日（土）札幌 / musicahall café (13:00開演)

4月12日（日）旭川 / machibar (16:00開演)

4月19日（日）心斎橋 / JANUS (16:00開演)

5月09日（土）新潟 / GIOIA MIA (16:00開演)

5月10日（日）金沢 / 白鷺美術 (16:00開演)

5月16日（土）仙台 / 誰も知らない劇場 (16:00開演)

5月23日（土）松江 / MUSIC BAR Birthday (16:00開演)

5月24日（日）岡山 / 城下公会堂 in KOTYAE(17:30開演)

5月30日（土）福岡 / LIV LABO (16:00開演)

6月06日（土）静岡 / LIFE TIME (16:00開演)

6月14日（日）新横浜 / NEW SIDE BEACH!! (16:00開演) チケットぴあ

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2601702&afid=696

ローチケ(ローソンチケット)

https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=365786

e+(イープラス)

https://eplus.jp/sf/detail/2827370001?P6=001&P1=0402&P59=1

ホットスタッフ先行(6/14 新横浜NEW SIDE BEACH!!のみ)

https://www.red-hot.ne.jp/play/detail.php?pid=py27713

※未就学児入場不可

◾️＜J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2026 supported by 奥村組＞ 2026年3月8日（日）東京・両国国技館

開場 12:30／開演 14:00

https://www.j-wave.co.jp/special/guitarjamboree2026/